5000mAh battery 48MP main and 16MP selfie camera featured Realme Narzo 30 Pro 5G with Discount Offer on Flipkart Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Big Saving Days Sale चल रही है। 25 जुलाई से शुरू हुई यह Flipkart Sale 29 जुलाई को खत्म हो जाएगी। सेल खत्म होने से पहले ग्राहकों को इसमें मिल रहे ऑफर्स का लाभ उठा लेना चाहिए। सेल के तहत लोगों को एक से एक अच्छे स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें फोन पर डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर दिए जा रहे हैं। किफायती 5G स्मार्टफोन Realme Narzo 30 Pro 5G को भी ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। 5000mAh बैटरी वाले इस फोन में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। आइये, ऑफर्स और कीमत के बारे में जानें।

Mona Dixit



Published on: July 28, 2021 9:05 AM IST