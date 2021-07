5000mAh Battery 48MP Primary 16MP Front and up to 6GB RAM Featured Realme Narzo 30 With Discount Offer on Flipkart: Realme Narzo 30 को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से अभी खरीदने पर ग्राहकों को कई ऑफर्स मिल रहे हैं। इस समय फ्लिपकार्ट पर कोई खास सेल नहीं चल रही है, लेकिन अलग-अलग बैंक के कई कार्ड पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। साथ ही अगर आप अपने पुराने फोन को हटाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर इसे एक्सचेंज ऑफर के तहत बेचकर नया Realme Narzo 30 खरीद सकते हैं। इसमें 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और शानदार प्रोसेसर के साथ आता है। हमने इस लेख में फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: July 22, 2021 8:54 AM IST