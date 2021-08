5000mAh battery 48MP rear 16MP front camera featured realme narzo 30 5G on huge discount on Flipkart Big Saving Days Sale August 2021 check offers: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आज (4 अगस्त) रात 12 बजे से Big Saving Days Sale की शुरुआत हो रही है। वहीं, Flipkart Plus यूजर्स के लिए यह सेल कल रात 12 बजे ही शुरू हो गई थी। इस सेल में Realme Narzo 30 5G स्मार्टफोन खरीदने पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 4, 2021 2:07 PM IST