5000mAh बैटरी, 4GB RAM और 13MP कैमरा के साथ 8000 से कम में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy F04 फोन, तस्वीरों में देखें First Look और जानें सभी फीचर्स

5000mAh battery 4GB RAM 13MP camera featured Samsung Galaxy F04 launched in India under 8000 check first look and specifications: Samsung Galaxy F04 को कंपनी के लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया है। फोन की कीमत 8 हजार रुपये से भी कम की है। तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशन।

Manisha



Published on: January 4, 2023 1:27 PM IST