5000mAh battery 4GB RAM 64GB Storage 13MP primary 8MP selfie camera featured OPPO A16 on Instant discount offer on Amazon Sale check price and features: OPPO के कुछ सप्ताह पहले लॉन्च हुए बजट स्मार्टफोन की खरीद पर Amazon पर बेहतरीन डील ऑफर की जा रही है। 5000mAh की दमदार बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा, HD+ डिस्प्ले वाले इस फोन की खरीद पर Instant Discount के साथ-साथ, नो-कॉस्ट EMI और Exchange Offer का भी लाभ दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: November 7, 2021 8:47 AM IST