5000mAh battery 4GB RAM 64GB storage 8MP camera featured Realme C30s first sale start from today at 12AM get 1000 discount check price specifications: रियलमी ने हाल ही में अपना बजट स्मार्टफोन Realme C30s लॉन्च किया है, जिसकी सेल आज रात 12 बज से शुरू होने वाली है। जानें फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और सेल ऑफर्स के बारे में सबकुछ।

Manisha



Published on: September 22, 2022 1:32 PM IST