5000mAh Battery 4GB RAM 64GB Storage featured Infinix Hot 11 2022 Huge discount in first sale of this best budget smartphone under ₹10,000: Infinix Hot 11 2022 को कल ही भारत में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फोन की पहली सेल 21 अप्रैल को होगी। आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और पहली सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 16, 2022 8:49 AM IST