5000mah battery 4GB RAM up to 128GB storage and MediaTek Helio G25 SoC Featured Redmi 9i on Discount on Flipkart Sale: Redmi 9i को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से डिस्काउंट ऑफर्स में खरीदने का मौका मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर Electronics Sale चल रही है। यह 13 जुलाई तक चलेगी। इस सेल में Poco और Samsung समेत कई कंपनियों के स्मार्टफोन पर छूट दी जा रही है। सेल में Redmi 9i खरीदने पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपके पास Axis Bank का कार्ड है तो आप उससे पेमेंट करके सेल में छूट पा सकते हैं। छूट के अलावा भी फोन पर कई ऑफर्स हैं। 5,000mAh बैटरी, 4GB RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले 10,000 रुपये से कम के इस स्मार्टफोन को अभी खरीदकर अपने पैसे बचाएं। आइए, ऑफर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत की डिटेल यहां से जानें।

Mona Dixit



Published on: July 12, 2021 8:51 AM IST