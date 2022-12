5000mAh battery 50MP Camera 11GB RAM featured Realme 9i 5G huge discount offer on Flipkart and amazon check price and specs: रियलमी के सस्ते 5G स्मार्टफोन Realme 9i 5G की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। यह स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी, 11GB तक RAM और 50MP कैमरा सपोर्ट के साथ आता है।

Published on: December 5, 2022 6:59 PM IST