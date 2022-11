5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले OnePlus 10 Pro 5G पर बंपर ऑफर, Amazon पर मिल रहा 6000 रुपये का Discount

5000mAh battery 50MP camera 32MP selfie 12GB RAM 256GB storage featured OnePlus 10 Pro 5G get rs 6000 discount in Amazon Fab Phone Fest Sale here price specs offers: अमेजन फैब फोन फेस्ट सेल में OnePlus 10 Pro 5G पर अच्छे डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। यह फ्लैगशिप फोन कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 80W फास्ट चार्जिंग जैसे शानदार फीचर्स के साथ आता है।

ajay verma



Published on: November 29, 2022 9:20 AM IST