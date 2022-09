5000mAh battery 50MP Camera 4GB RAM 64GB storage featured Realme C33 First look sale date price and features: रियलमी ने C सीरीज में एक और सस्ता फोन आज भारत में लॉन्च किया है। यह फोन 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स से लैस है। आइए, जानते हैं रियलमी के इस फोन की कीमत और सेल डेट आदि के बारे में...

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 6, 2022 12:30 PM IST