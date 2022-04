5000mAh Battery 50MP Camera 4GB RAM and Mediatek Helio G96 featured budget gaming smartphone available on Discount and offers under flipkart sale: Infinix Hot 11s एक बढ़िया बजट स्मार्टफोन है। अगर आप गेम खेलने के शौकिन हैं तो भी बजट रेंज में यह एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है। आज इस फोन पर फ्लिपकार्ट पर कुछ ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं।

@Deveshjhaa Published on: April 9, 2022 9:03 AM IST