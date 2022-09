5000mAh Battery 50MP Camera 6GB RAM Featured Vivo Y22 launched in India here is the first look of the phone: Vivo Y22 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन को कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में भी लॉन्च किया गया था। आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और लॉन्च ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: September 12, 2022 3:56 PM IST