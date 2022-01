5000mAh battery 50MP camera 8GB RAM 128GB Storage featured Vivo Y33T discount offer on Flipkart and Amazon check price and specifications: वीवो ने साल की शुरुआत में ही कई स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किए हैं। Vivo Y सीरीज में पिछले दिनों लॉन्च हुए Vivo Y33T स्मार्टफोन की खरीद पर Flipkart और Amazon पर अच्छी डील मिल रही है। यह फोन 5000mAh की बैटरी, 50MP कैमरे, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 25, 2022 8:24 AM IST