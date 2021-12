5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 33W चार्जिंग वाले Redmi Note 11T 5G को खरीदने का मौका, Amazon और Mi.com पर मिल रहा Discount

5000mAh battery 50MP camera and 33W charging featured Xiaomi Redmi Note 11T 5G on Amazon and Mi.com with discount: Redmi Note 11T 5G आज यानी 21 दिसंबर को सेल पर उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन को Amazon से खरीद सकते हैं। इसमें 5000mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग और 50MP का कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 21, 2021 8:38 AM IST