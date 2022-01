5000mAh battery 64MP camera 8GB RAM and 128GB storage 5G phone Samsung Galaxy F42 available with bumper Discount Offer in Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale: फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग बचत धमाल सेल में सैमसंग के सस्ते 5G फोन Galaxy F42 पर भारी छूट मिल रही है। आइए आपको Flipkart Sale में Samsung Galaxy F42 5G पर मिल रहे Offer और इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: January 9, 2022 7:06 PM IST