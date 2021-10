5000mAh battery 64MP camera 8GB RAM up to 128GB storage featured Realme 8 on huge discount on Flipkart check offers and specifications: रिलमी के इस साल लॉन्च होने वाले बजट स्मार्टफोन Realme 8 की खरीद पर कंपनी कई तरह के ऑफर दे रही है। फोन को Flipkart पर कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है। फोन के फीचर्स की बात करें तो यह फोन Super AMOLED डिस्पले, 64MP बैक कैमरा और 128GB तक स्टोरेज में आता है।

October 23, 2021