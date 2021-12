5000mAh Battery 64MP Camera up to 8GB RAM and 128GB Storage Featured Samsung Galaxy M52 5G Price cut in india check new price specs and Offers: Samsung ने अपने 5G फोन Galaxy M52 5G के दाम कम कर दिए हैं। 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले इस फोन को कम कीमत में खरीदा जा सकता है। हैंडसेट की कीमत कम होने के साथ-साथ अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से इसे खरीदने पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। दमदार प्रोसेसर वाले इस फोन की नई कीमत, स्पेसिफिकेशन और सभी फीचर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: December 29, 2021 9:41 AM IST