5000mAh Battery 64MP Primary 16MP Selfie Camera up to 8GB RAM Featured Realme 8 on Discount On Flipkart Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर जल्द ही Big Saving Days सेल शुरू होने वाली है। यह सेल 25 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगी। Big Saving Days Sale के दौरान फ्लिपकार्ट पर कई स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर दिए जाएंगे। कंपनी ने सेल शुरू होने से पहले ही स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स का खुलासा कर दिया है। इस सेल में Realme 8 पर तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहक इसे सस्ते में खरीद पाएंगे। इस फोन में 8GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसके सारे स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और सेल के दौरान मिलने वाले ऑफर की जानकारी यहां से पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: July 20, 2021 12:28 PM IST