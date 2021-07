5000mAh Battery 64MP Primary and 20MP Front Camera Featured Xiaomi Mi 10T on Discount On Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart लोगों को सस्ते में स्मार्टफोन खरीदने का मौका देती है। इस पर समय-समय पर अलग-अलग सेल चलती रहती हैं। सेल न होने पर भी अलग-अलग बैंक के कार्ड पर कई ऑफर्स मिलते रहते हैं। इनके तहत ग्राहकों को स्मार्टफोन पर बेहतरनी छूट मिल जाती है। वैसे तो अभी फ्लिपकार्ट पर कोई खास नहीं चल रही है, लेकिन बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। हमने यहां Xiaomi Mi 10T पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है। इस फोन को अभी खरीदकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं। इसमें 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज के साथ-साथ बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। फोन की डिटेल और ऑफर्स नीचे से जानें।

Mona Dixit



Published on: July 30, 2021 8:54 AM IST