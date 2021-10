5000mAh battery 64MP triple camera 8GB RAM features Samsung Galaxy F42 5G First Sale today on flipkart check price features and offers: आज रात 12 Flipkart Big Billion Days Sale के पहले दिन Samsung Galaxy F42 5G की खरीद पर यूजर को 3 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यह फोन 5000mAh बैटरी, 64MP कैमरा और 90Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है।

October 2, 2021