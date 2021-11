5000mAh battery 6GB RAM 128GB storage 48MP camera featured POCO M3 Pro 5G on huge discount offer on flipkart check price features and specification: POCO के सस्ते 5G स्मार्टफोन M3 Pro की खरीद पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। Flipkart पर यह फोन कैशबैक, EMI और एक्सचेंज ऑफर के साथ मिल रहा है। यह स्मार्टफोन 48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: November 9, 2021 12:26 PM IST