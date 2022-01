5000mAh बैटरी, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज और 48MP कैमरा वाले इन धमाल फोन्स पर मिल रहा Discount, Flipkart Sale से उठाएं कई ऑफर का लाभ

5000mAh Battery 6GB RAM 128GB Storage 48MP Camera Featured Realme Narzo 30 Samsung Galaxy A22 5G Poco M3 Pro 5G Oppo F19s and Samsung Galaxy M32 5G on Discount in Flipkart Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इन दिनों Big Saving Days Sale चल रही है। इसमें विभिन्न स्मार्टफोन्स पर छूट दी जा रही है। आज हमने 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है। इन्हें अभी Flipkart से खरीदने पर ICICI बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही फोन्स पर 15450 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी है। आइये फोन्स के बारे में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: January 18, 2022 4:05 PM IST