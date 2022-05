5000mAh Battery 6GB RAM 128GB Storage 50MP Camera featured Realme 9i best deals and discount offers on Flipkart Big saving days sale including 451 rupees emi: Flipart Big Savings Days 3 मई से चल रहे हैं और 8 मई तक चलेंगे। इस सेल में सभी प्रॉडक्ट्स के साथ-साथ स्मार्टफोन्स पर भी शानदार डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने इस आर्टिकल में एक स्पेशल स्मार्टफोन की बात करने जा रहे हैं, जिसपर आज आपको अच्छा-खासा डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स मिल सकते हैं। इस फोन का नाम Realme 9i है।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 7, 2022 8:59 AM IST