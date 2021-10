5000mAh Battery 6GB RAM 128GB Storage and 48MP Camera Featured Oppo F19s On Discount on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Dussehra Specials सेल चल रही है। यह सेल 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें स्मार्टफोन खरीदने पर अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। Oppo F19s खरीदने पर भी ग्राहकों को छूट दी जा रही है। इस फोन में 6GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज मिलता है। साथ ही स्मार्टफोन 4 कैमरों से लैस है। फोन में दमदार बैटरी और प्रोसेसर दिया गया है। इसके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: October 12, 2021 8:39 AM IST