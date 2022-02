5000mAh Battery 6GB RAM 128GB Storage Featured Infinix Note 11 Moto G31 Poco M3 Pro 5G and Redmi Note 10S on Discount on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Month End Mobiles Fest चल रहा है। इस दौरान कई स्मार्टफोन्स पर छूट मिल रही है। हमने यहां 5000mAh बैटरी वाले ऐसे स्मार्टफोन्स पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल दी है, जिनकी कीमत 15000 रुपये से कम है। आइये, जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: February 24, 2022 7:17 PM IST