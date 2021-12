5000mAh Battery 6GB RAM 128GB Storage Featured Oppo A Series Phone Oppo A33 Oppo A12 Oppo A16 and Oppo A31 on Discount and EMI Offer on Amazon: Oppo A Series के फोन्स पर डिस्काउंट और EMI ऑफर मिल रहा है। इस सीरीज में Oppo A33, Oppo A12, Oppo A16 और Oppo A31 शामिल हैं। इनमें 6GB तक RAM के साथ 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन 5000mAh तक बैटरी से लैस है। इसके अलावा भी इसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। अभी इन फोन्स को सस्ते में घर ला सकते हैं। हमने इस आर्टिकल में फोन्स की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: December 3, 2021 3:32 PM IST