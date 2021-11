500mAh बैटरी, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Oppo के इन फोन्स को बेहद कम EMI पर खरीदने का शानदार मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

5000mAh Battery 6GB RAM and 128GB Storage Featured Oppo Phone under 20k OPPO A53 OPPO A53s 5G OPPO A55 OPPO A74 5G and OPPO F19 on Discount and EMI Offer on Flipkart: OPPO A53, OPPO A53s 5G, OPPO A55, OPPO A74 5G और OPPO F19 को अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से बेहद ही कम मासिक किस्त (EMI) पर खरीद सकते हैं। साथ ही इन फोन्स पर डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ओप्पो के ये सभी फोन्स 5000mAH बैटरी, 6GB RAM और दमदार प्रोसेसर से लैस हैं। अगर आप इनमें से कोई फोन खरीदने के इच्छुक हैं तो देरी न करें। यहां से इनके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स के बारे में डिटेल में जान लें।

Mona Dixit



Published on: November 29, 2021 3:24 PM IST