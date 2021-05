5000mAh battery 6GB RAM 128GB Storage OPPO A53s available with Rs 2000 discount on Flipkart home days sale check offer price and specifications: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 27 मई को शुरू हुए Home Days Sale का आज आखिरी दिन है। इस सेल में OPPO के सबसे सस्ते 5G फोन OPPO A53s 5G की खरीद पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है। इस सेल में यह फोन 2 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। इस सेल में फोन की खरीद पर अन्य ऑफर भी दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 29, 2021 8:23 AM IST