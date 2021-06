5000mAh battery 6GB RAM 128GB Storage OPPO A54 on huge discount on Flipkart Sale check price features offers and deal details: ओप्पो के हाल ही में लॉन्च हुए बजट स्मार्टफोन पर शानदार डील्स ऑफर की जा रही है। OPPO A54 में 5000mAh की दमदार बैटरी, ट्रिपल रियकर कैमरा और पंच-होल डिजाइन वाला डिस्प्ले मिलता है। आइए, जानते हैं फोन पर मिलने वाले ऑफर के बारे में...

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 17, 2021 7:29 PM IST