5000mah Battery 6GB RAM 48MP AI triple rear Camera and Qualcomm Snapdragon 480 5G Featured Oppo A74 5G On Discount on Amazon: अमेजन से Oppo के 5G स्मार्टफोन Oppo A74 5G को सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस पर अलग-अलग बैंक के कार्ड पर 4000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसमें 5000mAH की बैटरी के साथ 48MP कैमरा सेटअप मिल रहा है। इसकी कीमत, ऑफर्स और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: March 16, 2022 8:51 AM IST