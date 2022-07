5000mAh Battery 6GB RAM 48MP Camera Android 11 Featured Oppo F19s on Huge Instant discount in Flipkart Electronics sale check price and specs: Oppo F19s को अभी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। फ्लिपकार्ट सेल में 48MP का कैमरा और 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में और भी कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: July 7, 2022 3:11 PM IST