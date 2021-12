5000mAh Battery 6GB RAM and 64MP Camera Featured Redmi Note 10S on Discount and Exchange Offer on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर इस अलग-अलग बैंक के कार्ड पर विभिन्न डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही हैंडसेट को एक्सचेंज ऑफर और बेहद कम EMI पर भी खरीद सकते हैं। Redmi Note 10S पर इस समय इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ-साथ कई शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इसमें 6GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। साथ ही फोन 5000mAh बैटरी से लैस है। इसमें 64MP क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस आर्टिकल में फोन के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और इस पर मिल रहे ऑफर्स बता रहे हैं।

Mona Dixit



Published on: December 3, 2021 9:07 AM IST