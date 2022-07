5000mAh Battery 6GB RAM Featured Oppo Phones under 15000 including Oppo A31 Oppo A54 Oppo A74 5G Oppo F19 check all specs and price: Oppo के स्मार्टफोन को इस समय ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से खरीदने पर ग्राहकों को डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप ओप्पो का नया फोन खरीदने चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसमें हम आपको Oppo के 15000 रुपये से कम वाले फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल देने वाले हैं। आइये, जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: July 16, 2022 1:39 PM IST