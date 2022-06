5000mAh तक बैटरी और 6GB तक RAM वाले Realme के फोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart EOSS 2022 में मिल रहा Cashback

5000mah Battery 6GB RAM Featured Realme 9i Realme 9 Realme Narzo 30 5G Realme 8i and Realme 7 Pro on Discount in Flipkart End of Season Sale 2022: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर चल रही End of Season Sale में बंपर ऑफर्स मिल रहे हैं। इसमें स्मार्टफोन को भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। रियलमी के 5000mAH तक बैटरी वाले 20000 रुपये से कम के फोन्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन सभी फोन्स को अभी फ्लिपकार्ट से खरीदने पर IDFC बैंक के कार्ड पर 3000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर मिल रहा है। फोन्स की डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: June 10, 2022 4:17 PM IST