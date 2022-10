5000mAh बैटरी, 8GB तक RAM और 108MP कैमरा वाले Redmi Note 11 Pro+ 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा तगड़ा Discount

5000mAh Battery 8GB RAM 108MP Camera Qualcomm Snapdragon 695 SoC featured Redmi Note 11 Pro+ 5G on Huge Discount on Amazon check price and all specification: Redmi का नया स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक ग्राहक के लिए अच्छा मौका है। अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से Redmi Note 11 Pro+ 5G खरीदने पर ग्राहकों को तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: October 8, 2022 8:54 AM IST