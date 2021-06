5000mAh battery 8GB RAM 128GB Storage 48MP camera featured Samsung Galaxy M42 on huge discount on Amazon Smartphone upgrade sale check price and offers: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर 18 जून से Smartphone Upgrade सेल की शुरुआत हुई है। यह सेल 18 जून से लेकर 22 जून के बीच आयोजित की जा रही है। इस सेल में Samsung के सबसे सस्ते 5G फोन की खरीद पर भारी डिस्काउंट और ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 20, 2021 7:11 AM IST