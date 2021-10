5000mAh battery 8GB RAM 128GB Storage 64MP camera featured Realme 8 discount on flipkart up to Rs 17000 exchange benefits check offer: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर चल रहे Big Billion Days Sale में Realme 8 को खरीदने पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। यह फोन 8GB तक RAM, 5000mAh बैटरी, 64MP क्वाड कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: October 7, 2021 12:17 PM IST