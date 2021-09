5000mAh battery 8GB RAM 128GB Storage 64MP camera featured Realme 8s 5G on huge discount on flipkart up to Rs 15000 exchange benefits: रियलमी ने इस महीने की शुरुआत में Realme 8 सीरीज में दो और स्मार्टफोन- Realme 8i और Realme 8s 5G जोडें हैं। इस सीरीज के दूसरे 5G स्मार्टफोन की खरीद पर flipkart पर अच्छी डील मिल रही है। यह फोन 8GB तक RAM, 128GB तक स्टोरेज और 5000mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 24, 2021 11:46 AM IST