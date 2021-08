5000mAh Battery 8GB RAM 128GB Storage 64MP Main and 20MP Front Camera Featured 5G Phone Xiaomi Mi 10T On Discount on Flipkart: इन दिनों ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर कोई खास सेल नहीं चल रही है। हालांकि, अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही फोन को एक्सचेंज ऑफर के तहत भी खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आता है। फोन में 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन 4 कैमरों और बड़े बैटरी पैक से लैस है। इसका प्रोसेसर भी काफी दमदार है। इस फोन पर मिल रहे ऑफर्स, सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: August 31, 2021 8:55 AM IST