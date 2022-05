5000mAh Battery 8GB RAM 128GB Storage and 50MP Camera Featured Infinix Note 12 Turbo launched today here is the first impression and first look: Infinix Note 12 Turbo के साथ-साथ आज इनफिनिक्स ने Infinix Note 12 को लॉन्च किया गया है। इनफिनिक्स ने इस फोन सीरीज के जरिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के रिलीज को सेलीब्रेट करने के लिए Marvel Studios के साथ पार्टनरशिप की है। आइए हम आपको Infinix Note 12 Turbo के स्पेसिफिकेशन्स, प्राइस और सेल के बारे में बताते हैं।

@Deveshjhaa Published on: May 20, 2022 3:39 PM IST