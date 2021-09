5000mAh Battery 8GB RAM 128GB Storage and 64MP Camera Featured Vivo Y53s on EMI and Discount Offer on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर फिलहाल कोई खास सेल नहीं चल रही है। हालांकि, अलग-अलग बैंक के कार्ड पर विभिन्न ऑफर्स मिल रहे हैं। स्मार्टफोन समेत कई आइटम्स पर छूट मिल रही है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर और कम मासिक किस्त का ऑफर भी दिया जा रहा है। अगर आप एक अच्छे स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो Vivo Y53s आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इस पर अभी छूट है। साथ ही इसे काफी कम EMI पर घर लाने का मौका भी मिल रहा है। फोन में 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसमें कई कैमरे और बड़ा बैटरी पैक मिलता है। आइये, फोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन्स और ऑफर्स जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: September 6, 2021 8:44 AM IST