5000mAh तक बैटरी, 8GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज वाले इन 5G फोन्स पर बंपर ऑफर, Amazon से Discount में खरीदने का मौका

5000mAh Battery 8GB RAM 256GB Storage Featured 5G Phones Xiaomi 11 Lite NE 5G Samsung Galaxy M52 5G iQOO Z5 5G iQOO Z7 5G and iQOO Z7 5G on Discount on Amazon: प्रीमियम फोन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर इस समय कई फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें Xiaomi, Samsung, iQOO और Mi के हैंडसेट शामिल हैं। इनमें 8GB तक RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन पर मिल रहे ऑफर्स, इनकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: January 10, 2022 12:22 PM IST