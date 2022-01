5000mAH Battery 8GB RAM 256GB Storage Featured Oppo F Series Phones Oppo F19 Pro Oppo F19s Oppo F19 Pro Plus 5G and Oppo F17 Pro on Discount on Amazon: Oppo F Series में कई सारे फोन्स आते हैं। इनमें 8GB तक RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। स्मार्टफोन के कैमरे सेटअप भी अच्छे हैं। अभी इन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से सस्ते में खरीदा जा सकता है। फोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और यहां पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: January 6, 2022 1:24 PM IST