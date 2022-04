5000mAh Battery 50MP Camera Featured smartphone under 20k on Discount on Amazon Including Redmi Note 11 Oppo A55 Realme NArzo 50A Vivo Y33T: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से इस समय 50MP कैमरा वाले स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदा जा सकता है। रियलमी, रेडमी और ओप्पो के फोन्स पर छूट दी जा रही है। आइये, ऑफर डिटेल, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: April 5, 2022 8:55 AM IST