5000mAh Battery 8GB RAM 50MP Camera featured Vivo Y Series Phone under 20k on Flipkart on Discount including Vivo Y21T Vivo Y33T Vivo Y33s and Vivo Y75 5G: Vivo Y Series के 50MP कैमरा वाले स्मार्टफोन पर छूट मिल रही है। इनकी कीमत 20000 रुपये से कम है। इन फोन्स में 5000mAh की बैटरी और 8GB तक RAM मिल रही है। इनकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: May 13, 2022 7:09 PM IST