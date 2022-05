5000mAh Battery 8GB RAM 5G smartphone under 20k including Redmi Note 10T 5G Realme 9 5G Realme 9 Pro 5G Poco X4 Pro 5G on Discount in Flipkart Sale: Flipkart पर चल रही सेल में ग्राहक 20000 रुपये तक के 5G स्मार्टफोन्स को सस्त में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें रियलमी, रेडमी और पोको के फोन्स शामिल हैं। इनमें 5000mAH की बैटरी और 8GB तक RAM समेत कई फीचर्स मिलते हैं। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

Mona Dixit



Published on: May 9, 2022 7:31 PM IST