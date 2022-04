5000mAh Battery 8GB RAM 64MP Camera featured Realme 9 Pro 5G offers on Flipkart best deal to buy in just 624 rupees per month EMI: Realme 9 Pro 5G को अगर आज आप फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो आपको अच्छा-खासा फायदा हो सकता है। इस फोन पर आज फ्लिपकार्ट पर बड़ा डिस्काउंट और कई बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं। आइए हम आपको इस फोन के ऑफर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

@Deveshjhaa Published on: April 27, 2022 8:36 AM IST