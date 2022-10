5000mAh battery 8GB RAM and 50MP camera featured OnePlus 10 Pro get 6000 flat discount on Amazon here price offers specs: Amazon Great Indian Festival सेल में कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं। इनमें OnePlus 10 Pro भी है, जिसपर 5000 से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा फोन पर 35,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और सस्ती EMI भी मिल रही है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हैंडसेट AMOLED डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा के साथ आता है।

ajay verma



Published on: October 11, 2022 1:56 PM IST