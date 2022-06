5000mAh Battery 8GB RAM Featured Oppo F19 Oppo F19 Pro Oppo F19s Oppo F19 Pro Plus 5G on Discount on Flipkart check offer price and specs: Oppo F19 Series के स्मार्टफोन को छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। इन फोन्स में 8GB तक RAM और 5000mAh तक की बैटरी मिलती है। फोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: June 25, 2022 3:17 PM IST